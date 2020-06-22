Ağrı Dağı Milli Parkı sakarmeke yavrularıyla cıvıl cıvıl oldu
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Ağrı Dağı Milli Parkı sakarmeke yavrularıyla cıvıl cıvıl oldu

Iğdır'da yumurtadan çıkıp doğayla buluşan sakarmeke yavruları, Ağrı Dağı Milli Parkı'nı şenlendirdi.

22.06.2020 13:01 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:59

Iğdır'da yumurtadan çıkıp doğayla buluşan sakarmeke yavruları, Ağrı Dağı Milli Parkı'nı şenlendirdi.

Türkiye'nin en büyük milli parklarından olan Ağrı Dağı Milli Parkı, birçok kuş türüne olduğu gibi sakarmekelere de ev sahipliği yapıyor.

Yılın her mevsiminde milli parkta bulunan sakarmekeler, burada üreyip hayatını sürdürüyor.

Kuluçkaya yatan sakarmekelerin yavruları haziran ayında yumurtadan çıkarak, kendi ve diğer kuşların sesleri ile cıvıl cıvıl olan milli parkta doğayla buluştu.

Anneleriyle sulak alanda beslenmeye çıkan sakarmeke yavruları, güzel görüntüler oluşturdu.

Sulak alanın neredeyse her yerine yayılan yavruların doğayla buluşması görülmeye değer anlar sundu.

Ağrı Dağı Milli Parkı sakarmeke yavrularıyla cıvıl cıvıl oldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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