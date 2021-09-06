Ağrı Dağı Milli Parkı'nın bazı bölümleri yosunla kaplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağrı Dağı Milli Parkı'nın bazı bölümleri yosunla kaplandı

Ağrı Dağı Milli Parkı'nın bazı bölümleri yosunla kaplandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanların bazı bölümlerinde yosun tabakası oluştu.

Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanların bazı bölümlerinde yosun tabakası oluştu.

Türkiye'nin en büyük milli parklarından olan Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki bazı alanlarda, her yıl yaz döneminin sonuna doğru yosunlaşma meydana geliyor.

Oluşan kahverengi, sarı, siyah ve yeşil yosunlar milli parkın büyük bir bölümünü kapladı.

Bir çok kuş türüne ev sahipliği yapan milli parkta, suyun üzerini örten yosunlar ilginç görüntü oluşturdu.

Milli parkta oluşan yosunlar ve burada barınan bazı kuş türleri Anadolu Ajansı (AA) muhabirince drone ile görüntülendi.

Yörede milli parkta oluşan yosunlar doğa koruma ve milli parklar müdürlüğü görevlilerince sonbahar aylarında temizleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

AVCILAR'DA 50 TL'LİK HALI İZDİHAMI
AVCILAR'DA 50 TL'LİK HALI İZDİHAMI
Çataklı: (Göçmenler) Bazı mahfillerin iddia ettiği gibi Türkiye, bu akını talep ediyor, hoş karşılıyor veya buna ilişkin kasıtlı bir eylemsizlik...
Çataklı: (Göçmenler) Bazı mahfillerin iddia ettiği gibi Türkiye, bu akını talep ediyor, hoş karşılıyor veya buna ilişkin kasıtlı bir eylemsizlik...
DAMAT, HURDA ARACIN ÖN TARAFINDAN GELİN MASASI YAPTI
DAMAT, HURDA ARACIN ÖN TARAFINDAN GELİN MASASI YAPTI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hamid Karzai Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Deniz Akkaya Gülben Ergen
Spor Şenol Güneş Burak Elmas Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ağrı Dağı Milli Parkı'nın bazı bölümleri yosunla kaplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 11:25:57. #1.15#

title