Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlar kısmen dondu - Haberler
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Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlar kısmen dondu

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlar soğuk hava yüzünden kısmen dondu.

AĞRI (AA) - Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlar soğuk hava yüzünden kısmen dondu.

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan, Ağrı-Iğdır arasındaki Ağrı Dağı Milli Parkı'nın Iğdır kesiminde hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye düştü.

Bu nedenle milli parktaki sulak alanlar kısmen buzla kaplandı.

Güzel görüntüler oluşan milli park ve çevresindeki köyler AA muhabirince dronla görüntülendi.

Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlar kısmen dondu

Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlar kısmen dondu

Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlar kısmen dondu

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AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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