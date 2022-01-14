Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlar kısmen dondu
AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlar soğuk hava yüzünden kısmen dondu.
AĞRI (AA) - Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlar soğuk hava yüzünden kısmen dondu.
Türkiye'nin en büyük milli parkı olan, Ağrı-Iğdır arasındaki Ağrı Dağı Milli Parkı'nın Iğdır kesiminde hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye düştü.
Bu nedenle milli parktaki sulak alanlar kısmen buzla kaplandı.
Güzel görüntüler oluşan milli park ve çevresindeki köyler AA muhabirince dronla görüntülendi.