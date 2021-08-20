Ağrı Dağı Milli Parkı'nda yaşayan gri balıkçılın yılan avı görüntülendi
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Ağrı Dağı Milli Parkı'nda yaşayan gri balıkçılın yılan avı görüntülendi

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'nda barınan gri balıkçılın, yılan avı kameraya yansıdı.

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'nda barınan gri balıkçılın, yılan avı kameraya yansıdı.

Yaban hayatı bakımından Doğu Anadolu'nun önemli merkezlerinden Ağrı Dağı Milli Parkı, çok sayıda kuş, sürüngen, kemirgen ve memeli türlerine ev sahipliği yapıyor.

Başlangıç noktasından itibaren birçok yaban hayatının gözlemlenebildiği milli parkta, bir gri balıkçılın av sahnesi görüntülendi.

Genellikle balık avıyla beslenen gri balıkçıl, bu kez bulduğu bir yılanla karnını doyurdu.

Milli parktaki sulak alanda bulduğu bir yılanı yutmaya çalışan gri balıkçılın beslenme anı AA kamerasınca kaydedildi.

Ağrı Dağı Milli Parkı'nda yaşayan gri balıkçılın yılan avı görüntülendi
Ağrı Dağı Milli Parkı'nda yaşayan gri balıkçılın yılan avı görüntülendi
Ağrı Dağı Milli Parkı'nda yaşayan gri balıkçılın yılan avı görüntülendi
Ağrı Dağı Milli Parkı'nda yaşayan gri balıkçılın yılan avı görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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