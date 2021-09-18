Ağrı Dağı Milli Parkı'nda erguvani balıkçıl görüntülendi - Haberler
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Ağrı Dağı Milli Parkı'nda erguvani balıkçıl görüntülendi

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Kültür Sanat
Ağrı Dağı Milli Parkı'nda erguvani balıkçıl görüntülendi

Literatürdeki en büyük kuşlar arasında yer alan ve renkleriyle ilgi çeken erguvani balıkçıl, Ağrı Dağı Milli Parkı'nda görüntülendi.

Literatürdeki en büyük kuşlar arasında yer alan ve renkleriyle ilgi çeken erguvani balıkçıl, Ağrı Dağı Milli Parkı'nda görüntülendi.

Alanında, ülkenin en fazla yüzölçümüne sahip Ağrı Dağı Milli Parkı, birçok yaban hayvanına olduğu gibi kuşlara da ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 290 kuş türünün yaşadığı bilinen bölgede nadir görülen kuşlar arasında, genellikle göç dönemlerinde görülebilen erguvani balıkçıl da (ardea purpurea) yer alıyor.

Sığ sularda yaşayan ve beslenen, boyu 100, kanat açıklığı ise 150 santimetreyi bulan erguvani balıkçıl, burada yaşayan en ilgi çekici kuşlar arasında bulunuyor.

Kuş gözlemcilerinin de en çok görüntülemek istediği, renkleri ve yapısıyla dikkat çeken erguvani balıkçıl, milli parkta AA ekibince görüntülendi.

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ağrı Dağı Milli Parkı'nda erguvani balıkçıl görüntülendi - Haberler
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