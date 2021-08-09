Ağrı Dağı Milli Parkı, doğal güzelliği ve hayvan çeşitliliğiyle dikkat çekiyor

Ağrı Dağı Milli Parkı, doğal güzelliği ve hayvan çeşitliliğiyle dikkat çekiyor Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı, sahip olduğu konumu ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı çeşitliliğiyle de ilgi çekiyor.

Ağrı Dağı Milli Parkı, doğal güzelliği ve hayvan çeşitliliğiyle dikkat çekiyor

IĞDIR - Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı, sahip olduğu konumu ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı çeşitliliğiyle de ilgi çekiyor.

Konumu itibariyle Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Ağrı Dağı Milli Parkı, sahip olduğu doğal güzellikleri ve hayvan çeşitliliğiyle göze çarpıyor. Ağrı Dağı'nın doruklarından gelen kar sularıyla canlanan kilometrelerce uzunluğundaki milli park, yılın 12 ayı boyunca ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Bölge insanı tarafından Karasu Sazlıkları olarak bilinen alanın özellikle Milli Park ilan edildikten sonra yerli ve yabancı birçok turistin akınına uğradığı belirtiliyor.

'Burası bir doğa harikasıdır'

Ağrı Dağı Milli Parkı'nda onlarca çeşit canlı türünün bulunduğuna dikkat çeken bölge sakinlerinden Ferdi Akpolat, "Şu anda Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Karasu Sazlıkları bölgesindeyiz. Burada onlarca çeşit hayvan bulunmaktadır. Burası bir doğa harikasıdır. Konumu itibariyle Ağrı Dağı eteklerinde yer almaktadır. Burası özellikle Milli Park ilan edildikten sonra Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden gelen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğramaya başladı. Burası gerçekten çok güzel bir doğa harikasıdır. Türkiye'nin birçok yerinde bulunmayan onlarca canlı hayvan çeşitleri burada bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Akgün