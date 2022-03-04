Ağrı Dağı Kış Tırmanışı, 6 Mart Pazar günü başlayacak - Haberler

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Ağrı Dağı Kış Tırmanışı, 6 Mart Pazar günü başlayacak

AA, Fatih Gazioğlu - Spor
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Ağrı Dağı Kış Tırmanışı, 6 Mart Pazar günü başlayacak

Türkiye Dağcılık Federasyonunun (TDF) 2022 faaliyet programında yer alan Ağrı Dağı Kış Tırmanışı, 6 Mart Pazar günü başlayacak.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun (TDF) 2022 faaliyet programında yer alan Ağrı Dağı Kış Tırmanışı, 6 Mart Pazar günü başlayacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 5-11 Mart tarihlerinde gerçekleşecek tırmanışa 25 sporcu katılacak.

Açıklamada tırmanışın yarın yapılacak teknik toplantının ardından 6 Mart Pazar günü saat 08.00'de Doğubayazıt Çevirme Köyü'nden başlayacağı belirtildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Ağrı Dağı, Türkiye, Pazar, Mart, Spor, Haberler

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