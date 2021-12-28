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Ağrı Dağı kar tutmaya başladı

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Haberler | Güncel

Ağrı Dağı kar tutmaya başladı Sahip olduğu yükseklik ile Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, etkili olan kar yağışı sonrası kar tutmaya başladı.

IĞDIR (İHA) - Ağrı Dağı kar tutmaya başladı

IĞDIR - Sahip olduğu yükseklik ile Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, etkili olan kar yağışı sonrası kar tutmaya başladı.

5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı, zirvesinden eteklerine kadar karla kaplandı. Yaz ayında Ağrı Dağı'nın zirvesindeki buzullar havaların ısınmasıyla birlikte erimişti. Eriyen buzulların oluşturduğu sel Ağrı Dağı eteklerindeki Iğdır Aralık ilçesindeki köy yerleşim alanlarına çamurla birlikte kaya parçalarını da getirmişti. Kış ayının gelmesi ile birlikte Ağrı Dağı'na kar yağınca dağ ve etekleri tekrar kar tutmaya başladı.

Ağrı Dağı kar tutmaya başladı

Ağrı Dağı kar tutmaya başladı

Ağrı Dağı kar tutmaya başladı

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İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Son Dakika Haberleri

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