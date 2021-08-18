Ağrı Dağı ilk defa görme engelli bir kadını ağırladı
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Ağrı Dağı ilk defa görme engelli bir kadını ağırladı

Ağrı Dağı ilk defa görme engelli bir kadını ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen ve Ağrı Dağı'na tırmanan görme engelli Melisa Yılmaz, dağa tırmanan ilk görme engelli kadın oldu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen ve Ağrı Dağı'na tırmanan görme engelli Melisa Yılmaz, dağa tırmanan ilk görme engelli kadın oldu.

İstanbul'dan Ağrı'ya gelen Görme engelli Melisa Yılmaz, Doğubayazıt'a giderek Ağrı Dağı'na tırmandı. Kamp arkadaşlarının desteğiyle dağa çıkan Yılmaz, Ağrı Dağı'na çıkan ilk görme engelli kadın oldu.

Çok duygusal olduğunu ifade eden Melisa Yılmaz, "Buraya İstanbul'dan geliyorum. Çok yorgunum ve çok karmaşık duygular içerisindeyim. Çok duygusalım" ifadelerine yer verdi. - AĞRI

Ağrı Dağı ilk defa görme engelli bir kadını ağırladı
Ağrı Dağı ilk defa görme engelli bir kadını ağırladı
Ağrı Dağı ilk defa görme engelli bir kadını ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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