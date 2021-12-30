Ağrı Dağı ihtişamıyla göz kamaştırıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağrı Dağı ihtişamıyla göz kamaştırıyor

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Haberler | Güncel

Ağrı Dağı ihtişamıyla göz kamaştırıyor AĞRI "Türkiye'nin çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı, kış mevsiminde zirvesindeki beyaz örtüsüyle göz kamaştırıyor.

AĞRI (İHA) - Ağrı Dağı ihtişamıyla göz kamaştırıyor

AĞRI " Türkiye'nin çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı, kış mevsiminde zirvesindeki beyaz örtüsüyle göz kamaştırıyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı, zirvesindeki beyaz örtüsüyle adeta göz kamaştırıyor.

Yol boyunca sürücülere manzarasıyla eşlik eden Ağrı Dağı, bölgedeki tepelerin arasından bir başyapıt gibi yükseliyor.

Ağrı Dağı ihtişamıyla göz kamaştırıyor

Ağrı Dağı ihtişamıyla göz kamaştırıyor

Ağrı Dağı ihtişamıyla göz kamaştırıyor

Son dakika haberleri: Türkiye'de 36 bin 684 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 142 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Türkiye'de 36 bin 684 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 142 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 366 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 36 bin 684 kişinin testi pozitif çıktı, 142 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 366 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 36 bin 684 kişinin testi pozitif çıktı, 142 kişi yaşamını yitirdi.

 Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan Pirinkayalar Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı Açıklaması

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan Pirinkayalar Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı Açıklaması

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title