Ağrı Dağı görüntüsü ile hayran bıraktı

Ağrı Dağı görüntüsü ile hayran bıraktı Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Ağrı Dağı görünümü ile kendine hayran bıraktı.

Ağrı Dağı görüntüsü ile hayran bıraktı

IĞDIR - Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Ağrı Dağı görünümü ile kendine hayran bıraktı.

Bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışı, Doğu Anadolu bölgesinin Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da ise sıcak hava hakimdi. 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı kar yağışıyla adeta beyaz gelinliğini giyerken, Iğdır ovasının yeşili ve gökyüzünün maviliği ile bütünleşerek görenleri kendine hayran bıraktı. Dört mevsim muhteşem görüntüsü ile dikkat çeken Ağrı Dağı, yağan kar yağışı ve akşam güneşinin dağa vurması ile birlikte adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Hayvanlarını otlatmak için gittiği yayladan dönen Mehmet İleri isimli çoban, "Bu sene Ağrı Dağı'nın eteklerine kadar kar yağdı ama ovaya halen yağmadı. Hayvanları otlatmak için gittiğimiz yayladan dönüyoruz. Allah'tan dileğimiz kısa zamanda ovaya da kar yağması" dedi.

Şehre kar yağmadığı belirten Servet Akman isimli vatandaş ise, "Bu yıl şehrimize halen kar yağmadı ama gördüğünüz gibi Ağrı Dağı'na yağdı. Temennimiz en kısa sürede şehrimize de kar yağması. Ağrı Dağı'na bu şekilde kar yağdığı zaman halk arasında biz 'Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi' diyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TUNÇ