Ağrı Dağı eteklerindeki İrem Bağları'nda sonbahar - Haberler
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Ağrı Dağı eteklerindeki İrem Bağları'nda sonbahar

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Ağrı Dağı eteklerindeki İrem Bağları, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Ağrı Dağı eteklerindeki İrem Bağları, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Türkiye'nin en doğusunda yer alan ve 5 bin 137 metre rakımıyla yurdun en yüksek noktası Ağrı Dağı'nın eteklerindeki İrem Bağları, onlarca türden meyve, söğüt ve kavak ağacını bünyesinde barındırıyor.

Kentte doğaseverlerin en çok ilgi gösterdiği yerlerin başında gelen İrem Bağları, sonbaharın gelişiyle yeşil, sarı, kahverengi ve kızılın tüm tonlarına büründü.

Doğal yollarla yetişen ve insanların diktiği ağaçlar, bugünlerde ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Ağrı Dağı eteklerindeki İrem Bağları'nda sonbahar

Ağrı Dağı eteklerindeki İrem Bağları'nda sonbahar

Ağrı Dağı eteklerindeki İrem Bağları'nda sonbahar

Ağrı Dağı eteklerindeki İrem Bağları'nda sonbahar

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri
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