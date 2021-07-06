Ağrı Dağı eteklerindeki çorak araziyi meyve ağaçlarıyla vahaya dönüştürdü
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Ağrı Dağı eteklerindeki çorak araziyi meyve ağaçlarıyla vahaya dönüştürdü

Ağrı Dağı eteklerindeki çorak araziyi meyve ağaçlarıyla vahaya dönüştürdü
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Kültür Sanat

Ağrılı Abdulkadir Ardin, Ağrı Dağı eteklerindeki çorak arazisini, diktiği meyve ağaçlarıyla adeta bir vahaya çevirdi.

Ağrılı Abdulkadir Ardin, Ağrı Dağı eteklerindeki çorak arazisini, diktiği meyve ağaçlarıyla adeta bir vahaya çevirdi.

Doğubayazıt ilçesine bağlı Örtülü köyündeki 5 bin 137 metre yüksekliğinde bulunan Ağrı Dağı eteklerinde meyve bahçesi kurmak isteyen Ardin, 2015 yılında buradaki 33 dönümlük çorak araziyi satın aldı.

Bölgede sondaj yaparak su bulan Ardin, daha sonra kum fırtınası ve rüzgarın yoğun olduğu bölgede arazisinin etrafını taş duvar örerek kapattı.

Sulama sistemini oluşturduktan sonra araziye meyve ağaçlar diken Ardin, 6 yıl önceki çorak araziyi adeta bir vahaya dönüştürdü.

Abdülkadir Ardin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana her zaman doğaya karşı bir hayranlık duyduğunu ve ağaçlarla dolu bir bahçe hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

"30 yıllık kazancımın hepsini bu bahçeye yatırdım"

Ağrı Dağı'ını çok sevdiğini ifade eden Ardin, "Bu bahçeyi kurmak için 4 vincimi sattım. 30 yıllık kazancımın hepsini bu bahçeye yatırdım. Çok memnunum. Buraya 11 çeşitten oluşan 4 bin 500 ağaç diktim. Elma, ayva, kayısı, armut, badem, kiraz, vişne, şeftali ve erik gibi meyveler yetiştiriyoruz." diye konuştu.

Ardin, bahçeyi ilk kurmaya karar verdiğinde çevresindekilerin "burada meyve yetişmez" diyerek kendisiyle dalga geçtiğini belirterek, buna rağmen hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Meyveleri bahçeye gelen ziyaretçilere ücretsiz verdiğini aktaran Ardin, "Bugüne kadar hiç satış yapmadık ve kimseden para almadık. Bahçenin girişinde 99 meyve ağacından oluşan özel olarak Esma-ül Hüsna bahçesi yaptık. Bu bahçede her meyve türünden ağaçlar bıraktık. Bakımını ve sulamasını yapıyoruz ama içerisinden meyve yemiyoruz. Özellikle turistler Ağrı Dağı zirve tırmanışı sonrası gelip bahçeyi geziyorlar." ifadelerini kullandı.

Desteklerinden dolayı Vali Osman Varol'a teşekkür eden Ardin, doğada huzur içinde vakit geçirdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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