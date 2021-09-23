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Ağrı Dağı eteklerindeki çiftçiler kış hazırlığına başladı

AA / Bülent Mavzer - Haberler | Güncel
Ağrı Dağı eteklerindeki çiftçiler kış hazırlığına başladı

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Iğdır'ın dağ köylerinde yaşayan çiftçiler, kış için hazırlıklara başladı.

IĞDIR (AA) - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Iğdır'ın dağ köylerinde yaşayan çiftçiler, kış için hazırlıklara başladı.

Ağrı Dağı eteklerindeki yaklaşık 2 bin metre rakımlı yaylalarda yaşayan çiftçiler, bölgede "beyaz esaret" olarak adlandırılan kış mevsiminde hayvanlarını besleyebilmek için şu sıralar hummalı bir çalışma sürdürüyor.

Yaklaşık 4 ay boyunca ahırlarda kalacak büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kış besinlerini toplamak için uğraşan çiftçiler, otları biçip balyalar haline getiriyor.

Sabahın erken saatlerinde araziye çıkan çiftçiler, kadın ve erkek demeden imece usulü biçtikleri otları arazide kuruttuktan sonra samanlıklara taşıyor.

Aralık ilçesine bağlı Yenidoğan Köyü Muhtarı Mehmet Bilir, AA muhabirine, Ağrı Dağı ve Aras Dağları'nın yüksek kesimlerinde kış hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.

Köylülerin yoğun bir mesaiyle kış hazırlığı yaptığını belirten Bilir, "Köylülerimiz kadın, erkek biçilen otları balya şekline getirmeye çalışıyor. Bizim köyümüz, Türkiye'nin en doğusundaki en yüksek rakımlı yerde olan Yenidoğan köyüdür. Ağrı Dağı eteklerinde olan köyümüz kışın 4 ay kar altında kalıyor. Köylülerimiz şu anda 4 ay sürecek kış için yoğun hazırlık içerisindeler." dedi.

Köylülerden Cevdet Aras da komşusunun biçilen otlarını balyalama çalışmasına yardımcı olduğunu dile getirerek, "Bu çayır arkadaşımındır, otları yerde kalmasın diye yardıma geldim. Önümüz kış, bu hazırlığımız da kış içindir. Geçimimizi hayvancılıkla yapıyoruz, bu nedenle hayvanların otunu biçiyoruz, biçilen otları balya haline getiriyoruz. Kış bastırdıktan sonra ahırda 4 ay bakımını yaptığımız hayvanlarımızı bu otlarla besleyeceğiz." diye konuştu.

"Besicilerin işi bu yıl zor gibi görünüyor"

Köylülerin topladığı otları elle ya da çeşitli tarım araçlarıyla balya haline getirdiklerini anlatan İbrahim Kan ise şunları söyledi:

"Tarım aracımla köylülerin otlarını balya yaparak geçimimi sağlıyorum. Bu mevsimde köylerde başlayan ot biçme yoğunluğu yaklaşık bir ay sürüyor. Bu yıl diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi otta da biraz kuraklıktan dolayı verim az, bu dağ köylerindeki besicilerin işi bu yıl zor gibi görünüyor."

AA / Bülent Mavzer - Son Dakika Haberleri
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