Ağrı Dağı eteklerinde meyve hasadı başladı

10.10.2019 12:42

Türkiye'nin en yüksek rakımlı dağı olan Ağrı Dağı'nın eteklerinde bulunan Örtülü köyünde çiftçiler binbir emekle yetiştirdikleri meyve ağaçlarında hasada başladı.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Örtülü köyünde çiftçiler, meyve bahçesindeki elma çeşitlerinden golden, gala, scarletspur, starking, vista bella çeşitlerinin ve deveci armudunun hasat etti.

Çiftçileri ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, Ağrı'da meyvecilikle ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Meyvelerle dolu güzel bahçeleri görünce daha çok mutlu olduklarını ifade eden Engin, şöyle konuştu:

"Ayrıca Ağrı'da uygun yerlerde, uygun çeşitlerle, elma, armut, ceviz, şeftali, vişne ve kirazın yetişebileceğini görmüş olduk. Bu meyvelerin yetiştiğinin güzel örneklerini görmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz. Amacımız, bu güzel örneklerin daha da artırılması, çiftçilerimize duyurulması, farkındalık oluşturulması, Ağrı da meyve yetiştiğini ve yetiştirilebileceğini göstererek meyveciliği geliştirmektir."

Kaynak: AA