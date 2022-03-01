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Ağrı Dağı eteklerinde karlar erimeye başladı

AA, Hüseyin Yıldız - Kültür Sanat
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Ağrı Dağı eteklerinde karlar erimeye başladı

Yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın eteklerindeki karlar erimeye başladı.

Yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın eteklerindeki karlar erimeye başladı.

Yılın yarısı karla kaplı olan 5 bin 137 metre rakımlı dağın eteklerindeki buzla kaplı sulak alanlar ise çözüldü.

Hava sıcaklığının 20 derece civarında ölçüldüğü bölgedeki doğa da eriyen kar sularının etkisiyle canlanmaya başladı.

Yöre halkı, Ağrı Dağı'ndaki karların erimesini "baharın gelişi" olarak yorumluyor.

AA / Hüseyin Yıldız - Kültür Sanat

Ağrı Dağı, Kültür Sanat, Haberler

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