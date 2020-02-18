Ağrı Dağı etekleri ile Iğdır'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

18.02.2020 10:14 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:14

Ağrı Dağı etekleri ile Iğdır'ın yüksek kesimleri beyaza büründü.



5 bin 137 metrelik rakımıyla, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağının etekleri ile Türkiye'nin en doğusunda yer alan ve "Doğu'nun Çukurovası" olarak nitelendirilen Iğdır'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.



Ağrı Dağı'nın eteğinde bulunan Pamuk Geçidinde yağan kar ve tipi ise hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Öte yandan yoğun tipinin etkisiyle çok sayıda araç yolda kaldı.



Yüksek kesimlerde kar yağışı devam ederken Tuzluca'ya bağlı birçok köy yolu ise kapanmış durumda. Yetkililer kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Iğdır'ın yüksek kesimlerinde vatandaşlar kar ile mücadele ederken Iğdır merkezde ise kar hasreti devam ediyor. - IĞDIR

Kaynak: İHA