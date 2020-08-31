Ağrı Dağı eteğinde moda şov
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Ağrı Dağı eteğinde moda şov

Ağrı Dağı eteğinde moda şovDosso Dossi Fashion Show'un 2020-21 kış kreasyonu dijital platform defilesinin üç gün süren çekimleri, Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi bölümleriyle tamamlandı.

31.08.2020 08:49 | Son Güncelleme: 31.08.2020 08:58

Ağrı Dağı eteğinde moda şov

Dosso Dossi Fashion Show'un 2020-21 kış kreasyonu dijital platform defilesinin üç gün süren çekimleri, Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi bölümleriyle tamamlandı.

17'inci yüzyıl'dan kalma eşsiz İshak Paşa Sarayı'nda Türkiye'nin en ünlü mankenlerinin katılımıyla başlayan Dosso Dossi Fashion Show'un 2020-21 kış kreasyonu dijital platform defilesinin çekimler üç gün sürdü. Demet Şener Küpeli ve Deniz Akkaya'nın aralarında olduğu ilk bölümün ardından, deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikteki Meşar Köyü'nde Ağrı Dağı manzarası eşliğinde bir tarlada devam eden çekimlere Wilma Elles ve Didem Soydan da dahil oldu.

Bölgenin turizm anlamında kalkınması ve ekonomisine destek verilmesi amacıyla Doğubayazıt ilçesinde çok farklı noktalarda gerçekleştirilen çekimlerin ikinci bölümünde yer alan Elles ve Soydan bölge halkında büyük ilgi gördü. Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu, Ecem Çırpan, Simay Rasimoğlu, Pınar Tartan ve Büşra Turan ile Yiğit Markus Aral'ın da olduğu 22 kadın ve 6 erkek manken ünlü Koreograf Yasin Soy eşliğinde başarılı bir çalışmaya imza attı. Ağrı Dağı'nın en iyi göründüğü noktalardan biri olan Meşar Köyü'nde kreasyona uygun şekilde düzenlenen açık alanda yapılan çekimler, Nuh'un Gemisi'ndeki bölümlerle son buldu.

50 ülkede yayınlanacak böylesi büyük bir projenin içinde yer aldıkları için çok mutlu olduklarını belirten Didem Soydan, Wilma Elles, Şevval Şahin ile Yiğit Markus Aral, çekimler sonrasında Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan ile bir açıklama yaptı. Ünlü mankenler, 'Ağrı Dağı'nın önünde, Meşar Köyü'nün doğal ortamında yer almak bizi çok heyecanlandırdı. İlk kez böyle bir etkinlikte yer alıyoruz ve gördüklerimiz karşısında çok etkilendik. Bölgenin tanıtımını da amaçlayan ve pek çok farklı noktada yapılan çekimlerde yer aldığımız için çok mutluyuz" dediler.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

AĞRI, (DHA)

Ağrı Dağı eteğinde moda şov

Kaynak: DHA

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