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Ağrı Dağı beyaz gelinliği ile görenleri mest ediyor

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Haberler | Güncel

Ağrı Dağı beyaz gelinliği ile görenleri mest ediyorIĞDIR Türkiye'nin en yüksek rakımlı noktası Ağrı Dağı, bölgede etkili olan kar yağışından sonra beyaz gelinliği ile görenleri mest ediyor.

IĞDIR (İHA) - Ağrı Dağı beyaz gelinliği ile görenleri mest ediyor

IĞDIR Türkiye'nin en yüksek rakımlı noktası Ağrı Dağı, bölgede etkili olan kar yağışından sonra beyaz gelinliği ile görenleri mest ediyor.

Türkiye'nin 5 bin 137 metre yüksekliği ile en yüksek rakımlı noktası olan, Ağrı Dağı, kışın tamamıyla beyaza bürünmesi ile farklı bir güzellik sunuyor. Yüksekliği nedeniyle "Türkiye'nin Çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı, Iğdır'da farklı açılardan daha da güzel gözüküyor. Iğdır Merkeze bağlı Karagüney köyünde Ağrı Dağı, tam karşınızda yer aldığından dolayı adeta görsel bir şölen sunuyor.

Köyde çok güzel fotoğraf çekildiğini belirten köy sakinlerinden Hamit Savaş, vatandaşları Ağrı Dağı fotoğrafını bir de kendi köylerinde çekmesini istedi. Savaş, konuşmasının devamında, "Ağrı Dağı güzel görüntüsü ile şahlandırıyor. Türkiye'de Ağrı Dağı'nın en güzel görüntüsü bizim köydedir. Güzel manzara fotoğrafı çekmek için herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

Ağrı Dağı beyaz gelinliği ile görenleri mest ediyor

Ağrı Dağı beyaz gelinliği ile görenleri mest ediyor

Ağrı Dağı beyaz gelinliği ile görenleri mest ediyor

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İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Son Dakika Haberleri

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