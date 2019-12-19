Ağrı'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
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Ağrı'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Ağrı'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

19.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:36
Ağrı'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Van-Ağrı kara yolu 100 Yıl Mahallesi'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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