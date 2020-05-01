Ağrı'da zabıta ve seyyar satıcılar arasında kavga çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ağrı'da zabıta ve seyyar satıcılar arasında kavga çıktı

Ağrı'da zabıta ve seyyar satıcılar arasında kavga çıktı
01.05.2020 21:43 | Son Güncelleme: 01.05.2020 21:44

Ağrı'da zabıta ve seyyar satıcılar arasında kavga çıktı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada 3 zabıta memuru ve 4 seyyar satıcı yaralandı.

Ağrı'da zabıta ve seyyar satıcılar arasında kavga çıktı

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada 3 zabıta memuru ve 4 seyyar satıcı yaralandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada 3 zabıta memuru ile 4 seyyar satıcı hafif yaralandı. Zabıta ekipleri ilçede yaptıkları denetimler sırasında Tuhafiyeciler Caddesi'ndeki seyyar satıcıları pazar yerine geçmeleri konusunda uyarıda bulunca, seyyar satıcılar ve zabıta ekipleri arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından zabıta ekipleri ve seyyar satıcılar arasında kavga çıktı. Olay yerinde bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, kavgada seyyar satıcıların zabıta ekiplerine kemer ve sopalarla saldırdıkları görüldü. Çıkan tartışmanın ardından yaralanan 3 zabıta memuru ve 4 seyyar satıcı Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine giderek ayakta tedavi gördü.

Ağrı'da zabıta ve seyyar satıcılar arasında kavga çıktı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Korona değil güneş eve hapsetti! Talihsiz kadının sağ kolu omuz bölgesinden kesilecek Haber
Korona değil güneş eve hapsetti! Talihsiz kadının sağ kolu omuz bölgesinden kesilecek
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı Haber
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Canlı yayında Harry Potter'ı ti'ye alan Metin Hara, Adriana Lima esprileri karşısında şaşırdı Haber
Canlı yayında Harry Potter'ı ti'ye alan Metin Hara, Adriana Lima esprileri karşısında şaşırdı
Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş Haber
Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haber
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı Haber
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Eda Taşpınar, bol dekolteli fotoğrafı ile 40. yaş gününü kutladı
Eda Taşpınar, bol dekolteli fotoğrafı ile 40. yaş gününü kutladı
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti
Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar
Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü
Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı
Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi
ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi
ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi
Koronavirüs için üç farklı senaryo: Salgın 2 yıl daha sürebilir
Koronavirüs için üç farklı senaryo: Salgın 2 yıl daha sürebilir
Veliler ve eğitimciler, okulların 1 Haziran'da açılması ihtimaline sıcak bakmıyor
Veliler ve eğitimciler, okulların 1 Haziran'da açılması ihtimaline sıcak bakmıyor
Borsa İstanbul Nisan'da yüzde 12,79 yükselerek son 15 ayın en iyi performansını sergiledi
Borsa İstanbul Nisan'da yüzde 12,79 yükselerek son 15 ayın en iyi performansını sergiledi
İzmir'de, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
İzmir'de, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz
Görenler şaşkına göndü! Ahırdan kaçan dana, evin çatısına çıktı
Görenler şaşkına göndü! Ahırdan kaçan dana, evin çatısına çıktı
Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı
Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Salgın nedeniyle Belçika'dan getirilen vatandaş, Türkiye ile Belçika'yı kıyasladı: Ülkemle ne kadar gurur duysam az
Salgın nedeniyle Belçika'dan getirilen vatandaş, Türkiye ile Belçika'yı kıyasladı: Ülkemle ne kadar gurur duysam...
Cezaevlerindeki görüşler ve nakiller 15 Mayıs'a kadar ertelendi
Cezaevlerindeki görüşler ve nakiller 15 Mayıs'a kadar ertelendi
Selçuk İnan, Fatih Terim'le görüştükten sonra geleceğini netleştirecek
Selçuk İnan, Fatih Terim'le görüştükten sonra geleceğini netleştirecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Pınar Altuğ Burak Özçivit
Spor Arda Turan Lionel Messi Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla İzmir 1 Mayıs Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Ağrı'da zabıta ve seyyar satıcılar arasında kavga çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 22:03:18. #1.15#
title