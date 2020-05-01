Ağrı'da zabıta ile seyyar satıcılar birbirine girdi: 7 yaralı
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Ağrı'da zabıta ile seyyar satıcılar birbirine girdi: 7 yaralı

Ağrı'da zabıta ile seyyar satıcılar birbirine girdi: 7 yaralı
01.05.2020 20:34 | Son Güncelleme: 01.05.2020 20:35

Ağrı'da zabıta ile seyyar satıcılar birbirine girdi: 7 yaralıAĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada 3 zabıta, 7 kişi yaralandı.

Ağrı'da zabıta ile seyyar satıcılar birbirine girdi: 7 yaralı

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada 3 zabıta, 7 kişi yaralandı.

Doğubayazıt ilçesinde iş yeri ve seyyar satıcılara yönelik denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, Tuhafiyeciler Caddesi'nde karşılaştıkları seyyar satıcıları, iddiaya göre kendileri için ayrılan pazar yerine gitmeleri konusunda uyardı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine zabıta ekipleri ve seyyar satıcılar arasında kavga çıktı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgayı bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis kavgayı ayırırken, hafif yaralanan 3 zabıta memuru ile 4 seyyar satıcı kaldırıldıkları Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edildi.

Ağrı'da zabıta ile seyyar satıcılar birbirine girdi: 7 yaralı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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