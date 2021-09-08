Ağrı'da yurtlar öğrenciler için hazırlanıyor
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Ağrı'da yurtlar öğrenciler için hazırlanıyor

Ağrı'da yurtlar öğrenciler için hazırlanıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Ağrı'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen vatandaşları ağırlayan, yaklaşık bir buçuk yıldır kapalı olan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlar, normalleşme süreciyle yeniden öğrencilere hizmet vermek için hazırlanıyor.

Pandeminin başında yurt dışından getirilen vatandaşlara tahsis edilen Ağrı'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlar, yeniden öğrencileri ağırlayacağı günler için hazır hale getiriliyor.

12 Eylülde açılması planlanan yaklaşık 5 bin kapasiteli 6 Yurtta iç ve dış temizlik, dezenfeksiyon, bakım, onarım, tadilat ve peyzaj çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.

Çalışmaları yakından takip eden ve süreç hakkında bilgi veren Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan,pandemi döneminde yurt dışında gelen vatandaşlarımızı yurtlarda en güzel şekilde ağırladık.

Gençlik ve Spor Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda yeni döneme öğrencilerimiz için önemli çalışmalar yapıyoruz. Yurtlarımızı en güzel ve en temiz şekilde öğrencilerimize hazırlıyoruz. Ailelerimizin akılları kalmasın, gençlerimize gözüm gibi bakacağız. Onlara her türlü yaşanabilir ortamı sunmak için tüm personellerimizle gayretle çalışıyoruz. Gençlerimizin yurtlarımızda güzel ve başarı dolu bir yıl geçirmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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