Ağrı'da yüksek gerilim hattında meydana gelen patlama yangına neden oldu

Ağrı'da, yüksek gerilim hattında çıkan patlama nedeniyle halı sahada yangın çıktı.

Ağrı'da, yüksek gerilim hattında çıkan patlama nedeniyle halı sahada yangın çıktı.

Ağrı'nın merkeze bağlı Fırat Mahallesi'nde bulunan yüksek gerilim hattında bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamanın etkisiyle yüksek gerilim hattının bulunduğu alana yakın olan bir halı sahada yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı