Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
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Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı Yaralılar ambulans helikopterle hastanelere sevk edildi Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü devrildi.

Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı

Yaralılar ambulans helikopterle hastanelere sevk edildi

AĞRI - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 27 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eleşkirt ilçesi Kayadibi mevkiinde seyir halindeki yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 27 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulans helikopter ve ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Otobüste eğitim öğretim döneminin sona ermesi sebebiyle çoğunlukla öğretmenlerin bulunduğu belirtildi.

Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan

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