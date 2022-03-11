Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı

İSTANBUL (İHA) - Ağrı'da yolcu otobüsünün devrildiği trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre İstanbul- Ağrı seferini yapan ve 21 yolcu taşıyan A.K. kontrolündeki 34 BN 6924 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışının etkisiyle şehir merkezi girişinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yaralıların kurtarılması için çalışmalara başladı. Kazada yaralan 12 kişi ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

(Merve Gökbakan/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel