Ağrı'da yola çığ düştü
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Ağrı'da yola çığ düştü

Ağrı'da yola çığ düştü (2)İKİNCİ KEZ ÇIĞ DÜŞTÜYoğun kar yağışının etkili olduğu Ağrı'da, Hamur ve Tutak ilçeleri arasındaki yola ikinci kez çığ düşmesi sonucu karayolu ulaşıma kapandı.

04.02.2020 22:21 | Son Güncelleme: 04.02.2020 22:23
Ağrı'da yola çığ düştü

'da yola çığ düştü (2)

İKİNCİ KEZ ÇIĞ DÜŞTÜ

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Ağrı'da, ve ilçeleri arasındaki yola ikinci kez çığ düşmesi sonucu karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları 123'üncü Şube Şefliği ekipleri karayolunu temizlemek için çalışma başlatırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu karın temizlenmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

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Haber: AĞRI, (DHA)

Kaynak: DHA

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: Ağrı'da yola çığ düştü
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