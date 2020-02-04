Ağrı'da yola çığ düştü
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Ağrı'da yola çığ düştü

AĞRI'nın Hamur ve Tutak ilçeleri arasındaki yola çığ düştü.

04.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:18
Ağrı'da yola çığ düştü

'nın ve ilçeleri arasındaki yola çığ düştü. Sürücüler, bölgede mahsur kalırken, yolun yeniden ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri, çalışma başlattı. 

Yoğun kar yağışının etkili olduğu 'da, Hamur ve Tutak ilçeleri arasındaki yola çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu birçok sürücü, yolda kaldı. Ulaşımın yeniden sağlanması için bölgeye Karayolları ekipleri, sevk edildi. Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
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