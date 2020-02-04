Ağrı'da yola çığ düştü
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Ağrı'da yola çığ düştü

Ağrı'nın Hamur ve Tutak ilçeleri arasındaki kara yoluna çığ düştü.

04.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:15
Ağrı'da yola çığ düştü

'nın ve ilçeleri arasındaki kara yoluna çığ düştü. Yolda uzun kuyruğu oluştu.


Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Ağrı'da Hamur ve Tutak ilçeleri arasındaki yola çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu birçok araç yolda kaldı. Araçların mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlattı. - AĞRI

Kaynak: İHA
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