Ağrı'da yola çığ düştü
Ağrı'nın Hamur ve Tutak ilçeleri arasındaki kara yoluna çığ düştü.
Ağrı'nın Hamur ve Tutak ilçeleri arasındaki kara yoluna çığ düştü. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Ağrı'da Hamur ve Tutak ilçeleri arasındaki yola çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu birçok araç yolda kaldı. Araçların mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlattı. - AĞRI