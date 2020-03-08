Ağrı'da yoğun sis ulaşımı aksattı
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Ağrı'da yoğun sis ulaşımı aksattı

Ağrı'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 3 metreye kadar düşünce sürücüler zor anlar yaşadı.

08.03.2020 01:58 | Son Güncelleme: 08.03.2020 02:54
Ağrı'da yoğun sis ulaşımı aksattı

'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 3 metreye kadar düşünce sürücüler zor anlar yaşadı.

Gece saatlerinde kentte etkili olan yoğun sis, ulaşımı etkiledi.

Ağrı-İran, Ağrı-Van ve Ağrı-Erzurum kara yollarında sürücüler güçlükle ilerledi.

Görüş mesafesinin 3 metreye kadar düşen yolda araç kullanmakta zorlanan vatandaşlardan Halil Tuncer, Ağrı'da ilk kez bu kadar yoğun sis gördüklerini söyledi.

Kaynak: AA

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