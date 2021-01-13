Ağrı'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

AĞRI'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer yaklaşık 10 metreye kadar düştü.

AĞRI'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer yaklaşık 10 metreye kadar düştü.

Ağrı'da vatandaşlar yeni güne sisle başladı. Hava sıcaklığının gün içinde sıfırın altında 1 derece gösterdiği kent merkezinde yoğun sis nedeniyle sabah erken saatlerde evlerinden çıkanlar sisin olumsuz etkilerini yaşadı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü il merkezinde özellikle araç sürücülerinin dikkatli olması istendi. Taksici Mehmet Yıldırım sisin kendilerini çok etkilediğini ve oldukça dikkatli davrandıklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı