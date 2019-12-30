Ağrı'da yoğun sis etkili oluyor
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Ağrı'da yoğun sis etkili oluyor

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiliyor.

30.12.2019 19:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:50
Ağrı'da yoğun sis etkili oluyor

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede akşam saatlerinde yoğun sis oluştu. Özellikle Ağrı-Erzurum kara yolunun Eleşkirt bölümünde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sürücülerden Hakan Yazıcı, Ağrı'dan ilçeye geldiğini söyleyerek, "Görüş mesafesi 15 metreye kadar düşmüş durumda. Bu nedenle yola çıkan sürücülerin dikkatli olması gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA
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