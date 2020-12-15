Ağrı'da yoğun sis etkili oldu
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Ağrı'da yoğun sis etkili oldu

15.12.2020 10:02 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:07
Ağrı'da yoğun sis etkili oldu

Ağrı kent merkezinde oluşan yoğun sis kenti etkisi altına aldı.

Ağrı kent merkezinde oluşan yoğun sis kenti etkisi altına aldı.

Ağrı'da sabah saatlerinde oluşmaya başlayan sis kısa sürede yoğunlaşarak kenti etkisi altına aldı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, Ağrı-İran ve Ağrı-Erzurum karayolunda ulaşım ise güçlükle sağlandı. Etkisini göstermeye devam eden sis nedeniyle sürücüler araçlarının farlarını yakarak düşük hızda seyrederken vatandaşlar da ev ve iş yerlerine gitmekte zorluk çekti. - AĞRI

Ağrı'da yoğun sis etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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