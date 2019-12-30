: Ağrı'da yoğun sis

30.12.2019 19:06 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:07

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede etkili olan soğuk hava nedeniyle akşam saatlerinde yoğun sis oluştu.

Özellikle Ağrı-Erzurum kara yolu Eleşkirt mevkisinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sürücülerden Hakan Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı'dan ilçeye geldiğini söyleyerek, "Görüş mesafesi nereyse 15 metreye kadar düşmüş durumda. Bu nedenle yola çıkan sürücülerin dikkatli olması gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA

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