Ağrı'da yoğun sis
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Ağrı'da yoğun sis

Ağrı'da akşam saatlerinde bastıran yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatırken, Ahmed-i Hani Havalimanı'na inecek olan uçaklar da çevredeki havaalanlarına yönlendirildi.

16.12.2019 21:56 | Son Güncelleme: 16.12.2019 22:01
Ağrı'da yoğun sis

'da akşam saatlerinde bastıran yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatırken, Ahmed-i Havalimanı'na inecek olan uçaklar da çevredeki havaalanlarına yönlendirildi.


Ağrı'da akşam saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul-Ağrı seferini yapan Türk Hava Yollarına ait bir yolcu uçağı yoğun sis nedeniyle Trabzon Havaalanı'na iniş yapmak zorunda kaldı. Önce Erzurum'a yönlendirilen uçak, sisin Erzurum'da da etkili olması nedeni ile Trabzon'a yönlendirildi. Sis nedeniyle Trabzon'a inen yolcuların otobüslerle Ağrı'ya gönderileceği öğrenildi.


Celal Karaoğlan adlı vatandaş, Ağrı'da bu mevsimde sisli havanın normal olduğunu ve özellikle sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. - AĞRI

Kaynak: İHA
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