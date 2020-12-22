Ağrı'da yoğun kar yağışı kenti etkisi altına aldı

- Ağrı'da yoğun kar yağışı kenti etkisi altına aldı

AĞRI - Ağrı'da sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı kenti beyaz örtüyle kapladı.

Ağrı'da yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini iyice arttırdı. Yağan kar nedeniyle ev ve iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşarken araç sürücüleri ise kazaya sebebiyet vermemek için sis farlarını yakarak düşük hızda seyretti. Öte yandan Ağrı-İran ve Ağrı-Erzurum karayolunda da yoğunlaşan kar yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

'Kışı seviyoruz onun için de kışın zorluklarına katlanacağız'

Ağrı'ya karın bu sene geçte olsa geldiğini söyleyen İhsan Karadağ, "Bizim memleketin kışını biliyorsunuz. 6 ay kış mevsimini yaşıyoruz. Servis bekliyoruz. Hastaneye gideceğiz. Ağrı'da kış şartları çok çetin oluyor ama kışı seviyoruz onun için de kışın zorluklarına katlanacağız." dedi.

'Ağrı'ya kar bir başka yakışıyor'

Kış mevsiminin zorlu şartları olsa da kışı sevdiğini söyleyen araç sürücüsü Metin Varto, "Ağrı'da kar bu sene geç yağdı. Karın yağmasından oldukça memnunum. Kış mevsimini seviyorum Ağrı'ya kar bir başka yakışıyor. Kışın elbette zorlu yanları var ama kış mevsimini sevdiğimiz için bazı zorluklarına da katlanacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN AKGÜN