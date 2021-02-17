Yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

17.02.2021 22:55 | Son Güncelleme: 17.02.2021 23:27

Ağrı'da gün boyu aralıklarla devam eden ve yaşamı olumsuz etkileyen kar yağış, akşam saatlerinde de etkili oldu.

Ağrı'da gün boyu aralıklarla devam eden ve yaşamı olumsuz etkileyen kar yağış, akşam saatlerinde de etkili oldu.

Kente sabah erken saatlerinden başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Ağrı-Van ve Ağrı-Erzurum kara yolundaki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması devam ediyor.

Yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor
Yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor
Yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor
Yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fuat Oktay Kadir Topbaş Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Buse Varol Seda Sayan Prens Harry Mustafa Sandal
Spor Sergen Yalçın Nihat Özdemir Abdullah Avcı Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Şehit Barcelona Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 23:27:58. #1.15#
title