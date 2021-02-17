Yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor
17.02.2021 22:55 | Son Güncelleme: 17.02.2021 23:27
Ağrı'da gün boyu aralıklarla devam eden ve yaşamı olumsuz etkileyen kar yağış, akşam saatlerinde de etkili oldu.
Ağrı'da gün boyu aralıklarla devam eden ve yaşamı olumsuz etkileyen kar yağış, akşam saatlerinde de etkili oldu.
Kente sabah erken saatlerinden başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Yoğun kar yağışı nedeniyle Ağrı-Van ve Ağrı-Erzurum kara yolundaki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez