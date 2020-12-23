- Ağrı'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor
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- Ağrı'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

23.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:13

- Ağrı'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor Ağrı'da dün sabah saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar merkeze bağlı birçok köyü etkisi altına aldı.

- Ağrı'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

AĞRI - Ağrı'da dün sabah saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar merkeze bağlı birçok köyü etkisi altına aldı.

Dün sabah saatlerinde Ağrı kent merkezinde etkili olan kar yağışı birçok köyde de etkisini arttırdı. Yağan karla birlikte her taraf beyaz örtü ile kaplandı. Ortaya da kartpostallık görüntüler çıksa da sabah saatlerinden itibaren aralıksız bir şekilde yağmaya başlayan kar köylerde yaşayan vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Vatandaşlar ise evlerinin önünde biriken karı kar kürekleriyle temizledi.

'Şu ana kadar yaklaşık 30 santimetre kar yağmış'

Dün sabah saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirten vatandaşlardan Selçuk Karaca, "Dün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı aralıksız bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 30 santimetre kar yağmış. Kış mevsimiyle birlikte özellikle ulaşım noktasında çok zorluk yaşayabiliyoruz. Kent merkezine gidiş gelişlerimizde aksaklıklar yaşayabiliyoruz. Bu mevsimde yaşadığımız zorluklar genelde bunlar oluyor. Dünden beri aralıksız yağan kar bu şekilde yağmaya devam ederse karın boyu bir metreyi bulabilir" dedi.

'Karın yağması bereket getiriyor'

Kar yağışı nedeniyle kış mevsiminde zorluklar yaşasalar da kış mevsimini sevdiklerini belirten Karaca konuşmasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Karın yağması beraberinde zorlukları getirse de faydalı olan noktaları da var. Karın yağması bereket getiriyor. Aynı zamanda her tarafı beyaz örtüyle kaplayarak ortaya muazzam bir görüntünün çıkmasını sağlıyor. Sıcak mevsimler sonrasında insan kışı özleyebiliyor. Halimizden memnunuz yani.

- Ağrı'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor
- Ağrı'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor
- Ağrı'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor
- Ağrı'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor
- Ağrı'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor
- Ağrı'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor
- Ağrı'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor
- Ağrı'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor
- Ağrı'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor
- Ağrı'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor
- Ağrı'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN AKGÜN

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