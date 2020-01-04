Ağrı'da yoğun kar yağışı
Ağrı'da günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.
04.01.2020 09:45 | Son Güncelleme: 04.01.2020 09:52
Ağrı'da günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.
Etkisini artırarak devam eden kar yağışı trafikteki sürücülere zor anlar yaşatırken, Karayolları Genel Müdürlüğü yol tuzlama çalışmalarına başladı. Ağrı-Hamur karayolunda emniyet ekipleri sürücülere yolda daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. - AĞRI
Kaynak: İHA