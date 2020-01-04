Ağrı'da yoğun kar yağışı
Haberler » Güncel » Ağrı'da yoğun kar yağışı - Haber

Ağrı'da yoğun kar yağışı

Ağrı'da günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

04.01.2020 09:45 | Son Güncelleme: 04.01.2020 09:52
Ağrı'da yoğun kar yağışı

'da günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.


Etkisini artırarak devam eden kar yağışı trafikteki sürücülere zor anlar yaşatırken, yol tuzlama çalışmalarına başladı. Ağrı-Hamur karayolunda emniyet ekipleri sürücülere yolda daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. - AĞRI

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler