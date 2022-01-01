Ağrı'da yılın ilk bebeklerinin annelerine "sevgi bohçası" hediye edildi - Haberler
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Ağrı'da yılın ilk bebeklerinin annelerine "sevgi bohçası" hediye edildi

Ağrı'da yılın ilk bebeklerinin annelerine
AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı Valisi Osman Varol'un eşi Funda Varol, Türk Kızılay gönüllüleriyle yeni yılın ilk bebeklerinin annelerine "sevgi bohçası" hediye etti.

AĞRI (AA) - Ağrı Valisi Osman Varol'un eşi Funda Varol, Türk Kızılay gönüllüleriyle yeni yılın ilk bebeklerinin annelerine "sevgi bohçası" hediye etti.

Funda Varol, Kızılay Ağrı Kadın İl Başkanı Neslihan Taşdemir ve beraberindeki gönüllülerle, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Yeni yılın ilk doğan bebeklerini ziyaret eden Varol, annelere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, yeni yıllarını kutladı.

Varol, daha sonra annelere Kızılay tarafından sürdürülen "sevgi bohçası" hediye etti.

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AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri

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