Ağrı'da yılbaşından bu yana çeşitli suçlardan yakalanan 46 zanlı tutuklandı

Ağrı'da ocak ve şubat aylarında insan kaçakçılığı, uyuşturucu madde ticareti ve asayiş suçlarına yönelik operasyonlarda toplamda 46 zanlının tutuklandığı, 31 kilo 344 gram eroinin ele geçirildiği bildirildi.

Ağrı'da ocak ve şubat aylarında insan kaçakçılığı, uyuşturucu madde ticareti ve asayiş suçlarına yönelik operasyonlarda toplamda 46 zanlının tutuklandığı, 31 kilo 344 gram eroinin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce yılbaşından itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı suçundan 14 kişinin tutuklandığı ve yurda yasadışı yollardan giriş yaptıkları belirlenen 206 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında 14 zanlının tutuklandığı ifade edilen açıklamada, 31 kilo 344 gram eroin, 120,75 gram metamfetamin, 29,96 gram esrar, 21,29 gram sentetik kannabinoid, 14,07 gram afyon sakızı ele geçirildiği ifade edildi.

Asayiş suçları kapsamında yapılan çalışmalarda yakalanan 22 zanlıdan 18'inin tutuklandığı ve 4'ünün de serbest bırakıldığı vurgulanan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Kişilere karşı işlenen suçlarla ilgili olarak 2 şahıs yakalanmış, şüpheli şahıslar adli makamlarca serbest bırakılmıştır. Hırsızlık suçları ile ilgili olarak 36 şahıs yakalanmış, 2 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 1 şahıs ise tutuklanmıştır. Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliğince, 30 metre çit, 2 transit, 5 ton pirinç, 2 bin 400 kilo salça, 400 kilo Antep fıstığı, 600 kilo hurma, 2 bin 400 kilo kuru fasulye, 5 karton sigara, 1 televizyon ve 2 ısıtıcı ele geçirilmiştir."

Açıklamada ayrıca, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 20 bin 918 paket gümrük kaçağı sigara, 270 bin gümrük kaçağı boş makaron, 90 bin TAPDK bandrollü boş makaron, 508 kilogram kıyılmış tütün, 700 litre kaçak akaryakıt, 323 emtia, 2 bin 531 muhtelif gıda, 16 bin 921 puro, 8 sikke ve 100 Türk lirası olan 1 sahte para ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez