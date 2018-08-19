Ağrı'da Yetim ve Kimsesiz Çocukların Bayramlık Sevinci

AĞRI - İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), partner kuruluşu Ağrı İnsani Yardım Derneği aracılığıyla kentteki 300 yetim ve kimsesiz çocuğa giysi yardımında bulundu.

Ağrı İnsani Yardım Derneği, Kurban Bayramı öncesi kentteki yetim ve kimsesiz çocukları ağırladı. Çocuklar, derneği ziyaretlerinde, hayırseverlerin desteğiyle İHH tarafından temin edilen giysi ve ayakkabılardan beğendiklerini aldı.

Dernek Başkanı Kerem Engin, yaptığı açıklamada, her yıl yetim çocuklara bayramlık hediye ettiklerini söyledi.

İHH'nın dünyanın 103 ülkesinde eğitimden, sağlığa, insani yardımdan, insan haklarına kadar birçok faaliyette bulunduğunu aktaran Engin, şöyle konuştu:

"Dünya genelinde 100 binden fazla yetim çocuğumuzu düzenli olarak destekliyoruz. Bizler de Ağrı İHH olarak hayırsever kardeşlerimizin bağışlarıyla 7 yıldır her bayram öncesi yetim ve muhtaç ailelerimize kıyafet yardımında bulunuyoruz. Hamd olsun 2018 Kurban Bayramı öncesinde yine çok değerli bağışçılarımızın destekleriyle Ağrı'daki 60 annemize ve 300 den fazla yetim çocuğumuza kıyafet yardımında bulunduk."

Engin, bağış yaparak yetim ve kimsesiz çocukları sevindiren herkese teşekkür etti.