Ağrı'da Yerli Yeşil Fasulye Tezgâhlarda

Ağrı'da vatandaşlar tarafından yetiştirilen yeşil fasulye tezgahlardaki yerini aldı.



Ağrı merkezde mahalle ve bahçelerde vatandaşlar tarafından yetiştirilen yeşil fasulye kentte tezgahtarlık yapan kişilere satılarak sofralardaki yerini alıyor. Fasulyelerin taze ve yerli olması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Geçmiş yıllarda Ağrı'da vatandaşlar tarafından tarafından üretimi az yapılan yeşil fasulyeler son yıllarda bahçelerde ve köylerde oldukça fazla yetiştiriliyor. Yeni yeni tezgahlarda yerini alan yeşil fasulyenin kilosu 5 liraya alıcı buluyor. Eski Van Caddesi'nde yeşil fasulye satışı yapan tezgahtarlar satışların oldukça iyi olduğunu söylediler. - AĞRI