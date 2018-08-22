Ağrı'da Yeni Bulvar Trafiğe Açıldı

Ağrı Belediyesi, eski şeker yolunu Erzurum Caddesine bağlayan Yeni Bulvarı trafiğe açtı.

Ağrı Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Yeni yollar açarak trafik sorununa alternatif çözümler üreten Belediyemiz, sürekli gelişen kentin, temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yoğun mesai harcıyor. Kentin Erzurum yolundan girişini sağlayan yeni bulvarda ayrıca refüj çalışmasının bir kaç gün içinde tamamlanması, aydınlatma işlemlerinin de eylül ortalarında bitirilmesi planlanmaktadır. Yeni bulvar çalışması 3 kilometre uzunluğunda, 16 metre genişliğinde olup iki şerit gidiş ve iki şerit geliş yolu olarak hizmet verecektir"denildi. - AĞRI