Ağrı'da Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açıldı
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Ağrı'da Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açıldı

Ağrı'da Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açıldı
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki "Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları" törenle açıldı.

Ağrı'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki "Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları" törenle açıldı.

Spor Salonunda düzenlenen açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, törende, çocuk, genç ve engelli bireyleri spora yönlendirmek ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkı sağlamak amacıyla 22 branşta eğitim vereceklerini söyledi.

Yaz spor okulları kayıtlarının devam etiğini ve burada eğitim alacak çocuklar arasında şampiyon sporcular çıkacağına inandıklarını belirten Çalgan, şunları kaydetti:

"Bu yıl il spor merkezi, atletizm, kayak, badminton, basketbol, boks, jimnastik, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, kick boks, masa tenisi, özel sporcular, tekvando, tenis, atıcılık, voleybol ve yüzme spor dallarında faaliyet gösterecek. Bu yıl yaz spor okullarında 2 bin gencimize ulaşmayı hedefliyoruz. Ailelerimizin çocuklarını spora yönlendirmedeki duyarlılığı bizleri mutlu ediyor. İl spor merkezleri, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve toplumumuza sağlıklı nesiller yetiştirmek için büyük bir görevi yerine getiriyor."

Program, çocukların çeşitli oyun gösterisiyle sona erdi.

Ağrı'da Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açıldı
Ağrı'da Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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