Ağrı'da, yaylalar koyun sürüleriyle renklendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağrı'da, yaylalar koyun sürüleriyle renklendi

İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Haberler | Güncel

Ağrı'da, yaylalar koyun sürüleriyle renklendi Ağrı'da ilkbaharın gelmesiyle birlikte yeşillenen yaylalar, ağıllarından çıkarılan koyun sürüleriyle renklendi.

Ağrı'da, yaylalar koyun sürüleriyle renklendi

AĞRI - Ağrı'da ilkbaharın gelmesiyle birlikte yeşillenen yaylalar, ağıllarından çıkarılan koyun sürüleriyle renklendi.

Hayvancılığın önemli merkezlerinden olan Ağrı'da, yüzlerce koyun sürüsü uzun ve sert geçen kış mevsiminin ardından baharın gelmesiyle beraber yaylalara çıkarılmaya başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ağıllarından çıkarılan koyunlar, gün batımına kadar yaylalarda otlarken, baharı sevinçle karşılayan çobanlar ise yaylalarda doğa ile buluşmanın keyfini çıkarıyor.

Yakınca köyünde çobanlık yapan Muzaffer Kanpolat, baharın gelmesiyle birlikte aylarca içerde kalan koyunların ağıllarından çıkarılarak yeniden doğayla buluşturulduğunu belirterek, "Bahar geldiği için çok mutluyuz. Hayvanları artık dışarıya çıkartıyoruz. Hayvanlar 5 aydır içeride. Dışarıya çıkardık ot görünce hemen saldırıyorlar. Burada hem tarlayı ekiyoruz hem de koyunların yanındayız. Koyunlarla birlikte piknik yapıyoruz. Havalar güzel, bahar da geldi hayırlısıyla" dedi.

Ağrı'da, yaylalar koyun sürüleriyle renklendi
Ağrı'da, yaylalar koyun sürüleriyle renklendi
Ağrı'da, yaylalar koyun sürüleriyle renklendi
Ağrı'da, yaylalar koyun sürüleriyle renklendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Murat Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Ümit Öztürk Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ağrı'da, yaylalar koyun sürüleriyle renklendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 09:39:59. #1.15#
title