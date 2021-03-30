Ağrı'da "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" sloganıyla kırmızı çizgi çekildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağrı'da "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" sloganıyla kırmızı çizgi çekildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ağrı'da 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla kırmızı çizgi çekildi

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" sloganıyla, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında çocuklarla birlikte 'kırmızı çizgi' çekti.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" sloganıyla, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında çocuklarla birlikte 'kırmızı çizgi' çekti.

Işıksız yaya geçitlerindeki orta şeritlerin sembolik olarak kırmızıya boyanması ile sürücülere 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' mesajının verilmeye çalışıldığını ifade eden Vali Varol, farkındalık oluşturarak yaya önceliği bilincinin oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.

Yaya önceliği algısı ve yaya güvenliği hakkında konuşan Vali Varol, çocuklardan ailelerinin yolculuk esnasındaki trafik ihlallerine bizzat müdahale etmesi ve fahri trafik polisleri olarak hayatın her anında yer almaları ricasında bulundu.

Erzurum Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte Vali Osman Varol'a Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen eşlik etti. - AĞRI

Ağrı'da 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla kırmızı çizgi çekildi
Ağrı'da 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla kırmızı çizgi çekildi
Ağrı'da 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla kırmızı çizgi çekildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İhsan Yavuz Hayati Yazıcı Numan Kurtulmuş Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Mesut Bakkal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ağrı'da "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" sloganıyla kırmızı çizgi çekildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 16:35:45. #1.16#
title