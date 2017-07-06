Ağrı'da Yavru Ebabil Kuşuna Esnaf Sahip Çıktı

Ağrı'da iş yerinin önünde yaralı bir yavru ebabil kuşu bulan esnaf, kuşu koruma altına aldı.



Leylek Pınar Mahallesi Doktorlar Caddesi'nde esnaflık yapan Oğuzhan Beyazoğlu, yavru kuşun çatıdan iş yerinin önüne düştüğünü fark etti.



Beyazoğlu ve diğer esnaflar, yaptıkları araştırmada yaralı olan kuşun yavru ebabil kuşu olduğunu öğrendi.



Beyazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde çatıdan iş yerinin önüne bir kuşun düştüğünü söyledi.



İlk olarak serçe kuşuna benzettiklerini dile getiren Beyazoğlu, şöyle konuştu:



"Esnaflarla birlikte yaptığımız incelemede düşen kuşun ebabil kuşunun yavrusu olduğunu öğrendik. Muhtemelen yuvası yakınlardadır. Biz su ihtiyacını karşıladık. Yavru olduğu için bitkin haldedir, sağlık açısından kötü olduğunu düşünüyoruz. En kısa sürede Ağrı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne götürerek veteriner hekime teslim edeceğiz. Türkiye'de çok nadir görülen bir kuş türü olduğu söyleniliyor."