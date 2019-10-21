Ağrı'da yatılı okuyan öğrencilerin aileleri okulda misafir edilecek

21.10.2019 09:25

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde başlatılan "Misafirim Ailem" projesi kapsamında Yatılı Bölge Ortaokullarında okuyan öğrencilerin aileleri okulda misafir edilerek, öğrencilerin aile özlemi ve hasretini gidermeye çalışılacak.



Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü il genelinde başlatılan "Misafirim Ailem" projesi kapsamında Yatılı Bölge Ortaokullarında okuyan öğrencilerin ailelerini okula davet edilecek. Yatılı Bölge Ortaokullarına gelen ve bir gün okulda misafir olacak olan aileler, çocuklarıyla okulda hasret ve özlem giderecek. Bu projeyle çocuklarıyla çeşitli etkinliklere katılacak olan aileler, çocuklarıyla zaman geçirerek eğitim sürecine büyük bir katkı sağlayacak.



Proje hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından il genelinde yürütülecek olan Misafirim Ailem Projesi kapsamında aileleri okulda öğrencileri ile buluşturmak amaçlanmaktadır. YBO'lar göz bebeğimizdir algısı ile yola çıkılarak hazırlanan Misafirim Ailem Projesi kapsamında il genelinde bulunan 14 YBO'da okuyan öğrencilerimize ve bu öğrencilerimizin ailelerine ulaşmak, aileleri öğrencilerimizin yaşam alanlarında öğrencilerimiz ile buluşturmak, onları sürecin bir paydaşı haline getirmek amaçlanmaktadır. Diğer yandan bölgenin eğitim sigortası haline gelen bu okullarda okuyan öğrencilerde çeşitli bilişsel ve duyuşsal sorunların hala varlık gösterdiği görülmektedir. Misafirim Ailem Projesi kapsamında burada okuyan öğrencilerin aile hasreti, yalnızlık, kimsesizlik duygularını, yüzlerindeki solgun ifadeyi yok etmek, sağlıklı kimlik oluşturmalarını sağlamak hedeflenmektedir. Bizler için eğitim ve öğretimdeki en önemli unsurlardan biri de velidir. Misafirim Ailem Projesi kapsamında velilerimizin bu tür okullara karşı var olan olumsuz algısını kırmak ve böylelikle öğrencinin motivasyonunu arttırıp okul- yaşam kalitesini arttırmak amaçlanmaktadır. 2019-2020 eğitim öğretim yılı boyunca ayda bir defa veliyi pansiyonda öğrencisinin misafiri etmek, proje sonunda öğrencide öz güven, aidiyet, iletişim becerilerini geliştirmek ve bunlara paralel olarak ders başarısında da artış sağlamak amaçlanmaktadır. Yine projenin sonunda velilerin öz eleştiri yapmalarını sağlamak, onları eğitim-öğretim sürecinin bir paydaşı haline getirmek, okul-aile-öğrenci bağlarını sağlıklı ve güçlü hale getirmek gibi hedefler gerçekleştirilmiş olacaktır" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA