Ağrı'da yasa dışı yollarla yurda giren 197 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Ağrı'da yasa dışı yollarla yurda giren 197 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'da yasa dışı yollarla yurda giren 197 düzensiz göçmen yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, yasa dışı yollardan yurda giren yabancı uyruklu 197 düzensiz göçmen yakalandı, olaya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı.

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, yasa dışı yollardan yurda giren yabancı uyruklu 197 düzensiz göçmen yakalandı, olaya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan ülkeye sokan ve onlara yer temin eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Harekete geçen polis ekipleri, ilçede düzenledikleri operasyonda düzensiz göçmenleri ülkeye sokarak onlara yer temin ettikleri iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, operasyonun devamında bu kişilerin yer temin ettiği ya da araçla taşıdığı düzensiz göçmenleri yakalamak için bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, yasal olmayan yollarla yurda giren Pakistan ve Afganistan uyruklu 197 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, bu kişilerin taşınmasında kullanılan 3 araca da el koydu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Doğubeyazıt, Göçmen, Ağrı, Güncel, Haberler

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